Nur Etikettenschwindel? Unterfränkische Energieversorger bieten Öko-Erdgas mit zweifelhaften Zertifikaten an

Plus Auch Erdgas-Anbieter aus Unterfranken werben mit Klimaschutz-Angeboten. Recherchen zufolge wurden dabei aber Tausende Tonnen CO2 gar nicht eingespart. Was dahinter steckt.

Deutschlandweit verkaufen Energieversorger Erdgas, das sie als klimaneutral oder umweltfreundlich bewerben. Kundinnen und Kunden wird so vermittelt, sie könnten für ein paar Cent Aufpreis etwas gegen den Klimawandel tun. Das Argument: Emissionen, die der fossile Energieträger Erdgas produziert, würden durch Klima- und Umweltprojekte ausgeglichen. Nun zeigt sich: Das stimmt nicht grundsätzlich.

In einer Kooperation des Recherchenetzwerks Correktiv.Lokal hat diese Redaktion Gutschriften und Projekte ausgewertet, die Erdgasversorger aus Unterfranken zum Werben für Öko-Gas nutzen. Die Daten stammen aus den beiden größten öffentlichen Registern des freiwilligen Kompensationsmarkts, Verra und GoldStandard.