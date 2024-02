Nur noch eine HNO-Ärztin für 93.000 Landkreis-Bewohner: Was der Mangel für Patienten und die Klinik Kitzinger Land bedeutet

Plus Wer einen Termin beim HNO-Arzt braucht, hat im Landkreis Kitzingen seit einigen Monaten ein Problem. Den Verantwortlichen ist die Lage bekannt. Tun können sie aber wenig.

Das Schild ist weg, die Tür verschlossen: Die Facharztpraxis für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in der Kitzinger Fußgängerzone ist Vergangenheit. Damit gibt es in Kitzingen und dem gesamten Landkreis nur noch eine einzige HNO-Ärztin – für 93.634 Einwohner. "Eine schwierige Situation", sagt Dr. Birgit Spohn von der Bezirksstelle Unterfranken der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) auf Nachfrage. "Das ist auch der KV bewusst."

Auf dem Papier sieht die Situation noch gut aus: Wer den Versorgungsatlas der KVB für den Fachbereich HNO im Internet aufruft, erfährt, dass drei Ärzte im Landkreis praktizieren würden, der Versorgungsgrad wird mit 103,99 Prozent angegeben. Mit der Realität hat diese Zahl allerdings nichts zu tun. Es handelt sich um Arztregisterdaten vom 4. August 2023.