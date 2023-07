Mellrichstadt

Nur wegen Ross Antony: Nürnbergerin reist dem Sänger nach – auch zum Streutal-Festival nach Mellrichstadt

Ross Antony sorgte beim Schlager-Marathon XXL in Mellrichstadt für Stimmung. Zum Streutal-Festival war auch sein Super-Fan Alexandra Braun-Atzger gekommen. Sie reist dem Star quer durch die Republik nach.

Von Simone Stock

Ross Antony ist ihr Lieblingsmensch. "Immer positiv, voller Energie. Er gibt mir Kraft", sagt Alexandra Braun-Atzger aus Nürnberg. Die 69-Jährige folgt dem schrillen Entertainer seit einem Jahr quer durch die Republik bis nach Österreich und in die Schweiz. Wo Ross Antony auf der Bühne steht, ist sein größter Fan nicht weit. Am Wochenende feierte Alexandra Braun-Atzger ihren Star beim Streutal-Festival – ein kleines Treffen vor der Bühne inklusive.

Karten für den Schlager-Marathon XXL am Sonntag auf der Streuwiese hatte die Nürnbergerin schon seit Anfang Mai in der Tasche. Kaum hatte Ross Antony auf seinem Instagram-Kanal die Werbetrommel für seinen Auftritt in Mellrichstadt gerührt, hatte die 69-Jährige schon ihre Eintrittskarte gebucht. Und ihre Reise nach Mellrichstadt geplant – mit Tickets für die Zugfahrt und Übernachtung im Stadthotel.

