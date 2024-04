Nutella mit oder ohne Butter: Warum ist Geschmack unterschiedlich und kann man lernen, gesundes Essen zu mögen?

Plus Gesunde Gemüsesticks statt Chips - und es schmeckt? Die Würzburger Ernährungsexpertin Constanze Wolz verrät, wie man Fast-Food widersteht und seinen Geschmack trainiert.

Chips oder Schokolade? Sauerbraten oder Gemüsepfanne? Käsekuchen mit oder ohne Rosinen? Essen ist Geschmackssache. Die eine mag lieber salzig, der andere gerne süß. Dem Dritten kann nichts zu sauer sein. Warum ist das eigentlich so? Und lässt sich das verändern? "Wir können unseren Geschmack beeinflussen", sagt Ernährungstherapeutin Constanze Wolz. Im Gespräch erklärt die Diätassistentin von der Ernährungsmedizinischen Ambulanz an der Uniklinik Würzburg, wie stark Gene den Geschmack beeinflussen, mit welchen Tricks Fast-Food-Ketten arbeiten und wie man trainieren kann, gesundes Essen zu mögen.

Constanze Wolz: Geschmack ist ein komplexer Sinneseindruck, der bei der Nahrungsaufnahme entsteht und sich aus dem Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn sowie der Temperaturwahrnehmung und dem Schmerzempfinden zusammensetzt. Wir können wir fünf Geschmacksrichtungen unterscheiden: süß, sauer, salzig, bitter. Und umami, das aus dem Japanischen kommt und so viel bedeutet wie fleischig-würzig. Dieser Geschmack ist sehr intensiv und steckt beispielsweise in Steaks oder gegrillter Aubergine.