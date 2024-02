"Nutzt nichts, wenn man sich anbrüllt": Was Ampelpolitiker aus Main-Spessart sich von den Bauernprotesten wünschen

Plus Bernd Rützel (SPD), Gerhard Kraft (Grüne) und Werner Jannek (FDP) warnen vor Pauschalkritik an der Politik und mangelnder Dialogbereitschaft und suchen das Gespräch.

Buhrufe, Trillerpfeifenlärm und Schreie wie "nieder mit den Grünen" und "Lügner" begleiteten die Wortmeldung der Grünen-Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann am Aschermittwoch vor der Alten Turnhalle in Lohr. Etwa 150 Demonstrierende machten damit bei der Protestkundgebung im Rahmen des geplanten Politischen Aschermittwochs der Kreis-Grünen Main-Spessart ihrer Unzufriedenheit gegenüber der Politik der Bundesregierung Luft.

Eine Unzufriedenheit, die sich in Main-Spessart wie bundesweit durch anhaltende Demonstrationen äußert. Doch auch abseits dieser öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen sehen sich die örtlichen Vertreterinnen und Vertreter der Regierungsparteien von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im persönlichen Bürgergespräch mit zunehmender Kritik konfrontiert.