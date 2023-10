Würzburg

05.10.2023

"Obsession" für Gendern und Schnitzel: Robert Habeck kritisiert bei den Grünen in Würzburg Markus Söders Politikstil

Prominenter Redner zum Wahlkampf-Finale der Grünen in Würzburg: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag in der Posthalle.

Plus Beim Wahlkampfauftritt in der Würzburger Posthalle nimmt der Vizekanzler Bayerns Ministerpräsidenten ins Visier. Doch bekennt er: Deutschland brauche die Union.

Robert Habeck hat bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Würzburg Ministerpräsident Markus Söder vorgeworfen, sich nicht um Bayern, sondern ausschließlich um die CSU zu sorgen. Der Vizekanzler beschrieb den Politikstil des CSU-Chefs am Donnerstag als "ewiges Wegducken" und "dauerndes Wackelgedackel".

Söder ändere seine Meinung je nach der Stimmung in der Bevölkerung, so der Grünen-Bundesminister vor knapp 600 Menschen in der Posthalle. Auf diese Weise vermeide er "unangenehmen Debatten" und weiche Lösungen aus. Das spiele Rechtspopulisten in die Karten, die demokratisch gewählte Regierungen und Parlamente so dastehen lassen wollten, als könnten diese keine Probleme lösen, sagte Habeck.

