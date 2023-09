Würzburg

13:30 Uhr

28-jähriges Opfer der Messerattacke in Würzburg wird heute beerdigt: "Es bleibt nur noch tiefer, unendlicher Schmerz"

An diesem Mittwoch findet die Beerdigung von Alex R. statt. Der Würzburger wurde am 17. September von einem 22-Jährigen mit einem Messer getötet.

Plus Am 17. September tötete ein 22-Jähriger einen Würzburger und verletzte zwei Männer schwer. Am Mittwoch findet die Beerdigung statt. Viele Menschen sind gekommen, um Abschied zu nehmen.

Von Aaron Niemeyer, Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Knapp eineinhalb Wochen ist die tödliche Messerattacke am Haugerkirchplatz in Würzburg nun her. An diesem Mittwoch findet die Beerdigung des 28-jährigen Alex R. in Versbach statt. Sein Vater Christoph R. lud dazu alle Freunde und Bekannte ein - auch auf den sozialen Medien. Alex R. verlor am frühen Morgen des 17. Septembers sein Leben, nachdem er einer jungen Frau zu Hilfe geeilt war. Der Täter hatte diese angegriffen und im Anschluss den Würzburger mit einem Messer getötet und zwei weitere Männer schwer verletzt.

Bereits zehn Minuten vor dem offiziellen Beginn der Beerdigung stehen 300 bis 400 Menschen auf dem Versbacher Friedhof. Viele junge Menschen sind dabei, meist in schwarz gekleidet, doch mit bunten Luftballons in den Händen. "Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren", steht auf einer Gedenkschleife in der Aussegnungshalle geschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen