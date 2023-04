Ostheim

17:00 Uhr

Öko-Pioniere aus der Rhön: Bionade legt weiter zu und bringt eine neue Sorte auf den Markt

Plus Bionade ist wieder ein Verkaufsschlager. Besonders die naturtrüben Sorten werden gern getrunken. Im Juni bringt das Unternehmen daher eine neue Sorte auf den Markt.

Von Simone Stock

In der Corona-Pandemie waren Markenprodukte gefragt. Als Restaurants und Veranstaltungstempel geschlossen waren, gönnten sich die Verbraucher vermehrt Produkte namhafter Hersteller für zu Hause. Mit dem Anstieg der Inflation haben Einkäuferinnen und Einkäufer wieder deutlich die Preise im Blick: Wie das Marktforschungsinstitut GfK in seinem Consumer Index aufführt, ist der Marktanteil der Herstellermarken im ersten Halbjahr 2022 auf das Niveau von 2020 gefallen. Der Öko-Limo-Hersteller Bionade mit Sitz in Ostheim trotzt dem Trend: Das Unternehmen hat laut Geschäftsbericht im vergangenen Jahr erneut zugelegt.

Der Blick auf das Geschäftsjahr 2022 macht den Öko-Pionieren aus der Rhön Freude: "Dass wir mit unserer Marke ein Absatzplus von sechs Prozent erzielen konnten, ist umso beachtlicher, als dass alkoholfreie Erfrischungsgetränke-Marken mit einem Absatzminus von 0,8 Prozent zum Vorjahr abgeschlossen haben", analysiert Marketingleiterin Corinna Fuchs in einer Presseinformation. Wie sie mitteilt, konnte Bionade demnach nicht nur langjährige Markenfans halten, sondern auch neue Zielgruppen dazugewinnen.

