Offroad-Fans aufgepasst: Alles, was Sie zur Messe "Abenteuer & Allrad" in Bad Kissingen wissen müssen

Plus Die Messe gehört zu den größten ihrer Art und dürfte auch 2023 wieder viele Besucherinnen und Besucher nach Bad Kissingen locken. Alles rund um Anfahrt und Ticketing.

Für Fans der Camping- und Offroadszene wird Bad Kissingen vom 8. bis zum 11. Juni einmal mehr zum Mekka ihrer Leidenschaft: Zum 25. Mal findet die Offroad-Messe "Abenteuer & Allrad", die global zu den größten ihrer Art zählt, statt. Aussteller und Gäste aus aller Welt pilgern seit Jahren in die Kurstadt, um sich ein Bild von Neuheiten aus der Szene zu machen.

Für Bad Kissingen bedeutet die Messe Jahr für Jahr auch einen gewissen Ausnahmezustand. Wie kommt man am besten auf das Gelände? Wo gibt es Tickets? Und welche Legende ihres Faches ist diesmal als Stargast zu Besuch? Wir haben die wichtigsten Informationen rund um die "Abenteuer & Allrad" 2023 zusammengetragen.