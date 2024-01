Würzburg

29.01.2024

Ohne Erkältung durch den Winter: Wie sinnvoll sind eigentlich Vitaminpräparate für das Immunsystem, Professor Lutz?

Eine Portion Zink oder Vitamin C extra? Prof. Manfred Lutz leitet am Lehrstuhl für Immunologie der Uni Würzburg die Arbeitsgruppe Immunregulation und ist in Sachen Nahrungsergänzungsmittel skeptisch.

Plus Die Regale sind voll davon, Nahrungsergänzungsmittel versprechen eine Stärkung des Immunschutzes und Gesundheit. Warum der Würzburger Immunologe Manfred Lutz skeptisch ist.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Rotzen, husten, schniefen, wo man auch hinkommt: Erkältungszeit. Viele Menschen versuchen sich mit Vitaminpräparaten zu schützen, ganze Regalreihen sind in Drogeriemärkten damit bestückt. Aber was bringen Vitamin C, Zink oder Selen wirklich? Können Nahrungsergänzungsmittel vielleicht sogar schädlich sein?

Antworten gibt Professor Manfred Lutz, Leiter der Arbeitsgruppe Immunregulation am Lehrstuhl für Immunologie der Uni Würzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen