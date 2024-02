Eltmann

11:15 Uhr

Ohne Führerschein, aber mit 190 Stundenkilometern unterwegs: Polizei nimmt 18-Jährigen nach Verfolgungsjagd fest

Deutlich zu schnell mit dem Auto unterwegs war ein 18-Jähriger am Mittwochabend. Die Polizei musste ihn verfolgen, da der junge Mann nicht anhalten wollte. (Symbolbild)

Plus Der junge Mann fuhr nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern flüchtete auch vor der Polizei und fuhr in Eltmann den Pfeiler einer Hauswand an. Die Folge: 35.000 Euro Schaden.

Von Johanna Heim

Der Fahrer eines weißen BMW hielt die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Haßfurt am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ganz schön auf Trab. Wie die PI in ihrer Pressemitteilung schreibt, fiel das Auto aufgrund von deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf.

Die Beamten wollten den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen, heißt es weiter. Daraus wurde jedoch erstmal nichts. Der 18-jährige Fahrer habe die Anhaltesignale der Polizei ignoriert und das Auto auf über 190 Kilometer pro Stunde beschleunigt.

