Oberfladungen

11.02.2023

Ohne Futter, ohne Wasser und ganz alleine: Wer setzt einen jungen Hund am Sportheim in Oberfladungen einfach aus?

Es ist ein Bild, das Tierfreunden das Herz zerreißt: Ein junger Schäferhund-Mischling wurde am Sportplatz in Oberfladungen einfach ausgesetzt.

Plus Wer macht sowas? Am Sportplatz in Oberfladungen wurde ein junger Schäferhund-Mischling ausgesetzt. Die Leiterin des Tierheims Wannigsmühle hat Anzeige erstattet.

Von Franziska Sauer

Ein junger Schäferhund-Mischling ist in Oberfladungen ausgesetzt worden. Das Tier war in der Nähe des Sportplatzes an einen Pfosten angebunden und ohne Wasser und Futter zurückgelassen worden. Eine Zeit lang hatten die aufmerksamen Finder gewartet, aber von den Besitzern war keine Spur.

