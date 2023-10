Elsenfeld/Erlenbach

04:00 Uhr

Ohne Wasser keine Chemieindustrie am Main: Wie der größte Entnehmer in Unterfranken seit 20 Jahren selbst Wasser spart

Als großer Chemiestandort in Unterfranken auf Fluss-Wasser angewiesen: Etwa 3000 Beschäftigte hat das Industriecenter Obernburg (ICO) im Landkreis Miltenberg.

Plus Grundwasser, Mainwasser, Bachwasser: Ohne Wasser geht im Industriecenter Obernburg nichts. Einblicke am Chemiestandort beim größten Wasserentnehmer in Unterfranken.

Wenn auf Feldern Wasser in hohen Fontänen auf Obst und Gemüse herabregnet, ist der Verbrauch offensichtlich. Wenn die Industrie aus der Natur Wasser entnimmt, ist das oft kaum zu sehen, in der Größenordnung aber um ein Vielfaches höher. Häufig zeugen nur lange Rohrleitungen davon.

Wer darf in Unterfranken das meiste Wasser entnehmen? Eine Recherche der Main-Post mit dem Bayerischen Rundfunk zu allen Wasserentnahmen in Unterfranken hat gezeigt: Mengenmäßig haben Industrie- und Gewerbebetriebe die größten Entnahmerechte.

