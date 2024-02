Skeet

17:00 Uhr

Olympia in Paris ist "unrealistisch": Diese Ziele steckt sich Skeet-Schützin Valentina Umhöfer im Jahr 2024

Valentina Umhöfer wird bei den Olympischen Spielen in Paris wohl nicht dabei sein. Die Skeet-Schützin aus Saal erklärt die Teilnahme an der Europameisterschaft zum sportlichen Ziel für das Jahr 2024.

Plus Aktuell passen Form und Entwicklung, sagt die 25-Jährige aus Saal an der Saale. Das lässt sich auch auf eine feste morgendliche Routine zurückführen.

Von Daniel Rathgeber

Ein gutes Frühstück, so sagt man, sei essenziell für einen guten Start in den Tag. Für Valentina Umhöfer ist es mehr. Es ist ein Teil ihrer Routine, der ihr hilft, gute Leistungen zu bringen. Solange hinterher im Training alles passe, sagt die Nationalmannschaftsschützin im Skeet, frühstücke sie immer das Gleiche. Zurzeit hoch im Kurs: Brötchen mit Marmelade, dazu Orangensaft oder Wasser.

"Die Form ist aktuell gut", sagt die 25-Jährige. Was darauf hindeutet, dass es in nächster Zeit bei diesem Frühstück bleibt. Die Selbsteinschätzung Umhöfers scheint der Bundestrainer zu teilen. Er habe ihr, sagt Umhöfer, jüngst eine "gute Weiterentwicklung" bescheinigt und nominierte die Schützin aus Saal an der Saale für ein anstehendes, sogenanntes Klimatraining.

