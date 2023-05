Würzburg

04:00 Uhr

Opfer von Bitcoin-Betrug im Internet: Wie der Traum von Waikiki bei Würzburg baden ging

Plus Auch in Unterfranken gibt es Dutzende Opfer von Bitcoin-Betrügern: Ein Geprellter aus der Region erzählt, wie er Zehntausende Euro an eine Krypto-Bande verlor.

Von Manfred Schweidler

Harald B. will nicht zum Schaden auch noch den Spott haben, deshalb ist sein Name hier geändert. Der 51-Jährige aus dem Raum Würzburg ist stinksauer auf die Betrüger, die ihn schwindelig gequatscht haben - aber noch mehr auf sich selbst, wegen seiner eigenen Gutgläubigkeit. "Ich kann den Satz 'Gier frisst Hirn' nicht mehr hören," sagt er. Und er fügt an: "Blöderweise stimmt er. Und dafür werde ich bis an mein Lebensende Lehrgeld zahlen."

Mit dieser bitteren Bilanz ist er nicht allein: B. ist einer von gut einem Dutzend gutgläubiger Investorinnen und Investoren aus dem Raum Kitzingen, Würzburg, Haßfurt und Bad Kissingen. Sie alle verstehen zwar von Krypto-Währungen nichts. Aber sie wollten zu gerne daran glauben, dass man auch als Laie mit Bitcoin reich werden könne.

