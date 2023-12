Vierschanzentournee 2023/24: Alles, was Sie wissen müssen - Orte, Termine, Zeitplan, Ergebnisse und Jagd nach dem Gesamtsieg

Die Vierschanzentournee ist traditioneller Höhepunkt für die Skisprung-Elite. Alles Wichtige über Orte, Termine, Zeitplan, Ergebnisse 2023/24 gibt es hier.

Die Vierschanzentournee ist eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen im Skispringen. Ab Ende Dezember 2023 verspricht sie wieder packende Wettkämpfe, atemberaubende Sprünge und nervenaufreibende Momente für Zuschauer vor Ort und Fans an den Bildschirmen. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Orten, Terminen, dem Zeitplan, den Ergebnissen und natürlich den potenziellen Gesamtsiegern der Vierschanzentournee 2023/24.

Die Vierschanzentournee verspricht auch 2023/24 erneut spektakuläre Sprünge, packende Wettkämpfe und emotionale Augenblicke. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Ergebnisse und genießen Sie die einzigartige Atmosphäre dieses traditionsreichen Wettbewerbs. Wer wird am Ende der strahlende Sieger der Vierschanzentournee 2023/24 sein? Gesucht wird der Nachfolger von Vorjahressieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen.

Orte und Termine der Vierschanzentournee 2023/24

Die Vierschanzentournee umfasst traditionell vier Stationen in Deutschland und Österreich. Der Auftakt erfolgt in Oberstdorf, gefolgt von den Stationen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Hier die Termine im Überblick:

Oberstdorf: Die 72. Tournee startet am 29. Dezember 2023, wenn die besten Skispringer der Welt um den Sieg in der Orlen Arena Oberstdorf Allgäu springen. Das Skisprung-Stadion Oberstdorf trägt seit einigen Wochen diesen neuen Namen.

Garmisch-Partenkirchen: Das neue Jahr beginnt traditionell mit dem Neujahrsspringen am 1. Januar 2024 auf der Olympiaschanze.

Innsbruck: Die dritte Station in Österreich findet am 3. Januar 2024 auf der Bergiselschanze in Tirol statt.

Bischofshofen: Das große Finale der Vierschanzentournee steigt am 6. Januar 2024, wenn die Skisprungelite auf der Paul-Außerleitner-Schanze um den Gesamtsieg kämpft.

Zeitplan der Vierschanzentournee 2023/24

Die Vierschanzentournee erstreckt sich über acht Tage intensiven Wettbewerbs, bei dem die Skispringer ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Hier der Zeitplan im Detail:

29. Dezember 2023: Auftaktspringen in Oberstdorf

1. Januar 2024: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

in 3. Januar 2024: 3. Springen der Tournee in Innsbruck

in 6. Januar 2024: Großes Finale mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen und Siegerehrung

Ergebnisse der Vierschanzentournee 2023/24

Die Fans dürfen sich auf spannende Wettkämpfe freuen, bei denen die besten Skispringer der Welt um Siege und Punkte kämpfen. Wir halten Sie stets auf dem Laufenden und liefern detaillierte Analysen zu den Leistungen der Athleten.

Gesamtwertung und Favoriten der Vierschanzentournee 2023/24

Die Vierschanzentournee ist nicht nur für die Tagessieger von Bedeutung, sondern auch für die Athleten, die um den Gesamtsieg kämpfen. Die Gesamtwertung berücksichtigt die Leistungen aller vier Springen, und derjenige mit den meisten Punkten wird zum Gesamtsieger gekürt.

Im Vorjahr setzte sich der Norweger Halvor Egner Granerud durch. Er gewann drei Springen, musste sich in Innsbruck allerdings dem Polen und Vize-Gesamtsieger Dawid Kubacki beugen.

Bei der 72. Vierschanzentournee zählt Gesamtweltcup-Gewinner Halvor Egner Granerud natürlich wieder zum Kreis der Favoriten. Gleiches gilt für den Polen Dawid Kubacki und den Österreicher Stefan Kraft (30). Bei den deutschen Skispringern überzeugte Andreas Wellinger (28) in der vergangenen Saison. Ebenfalls eine gute Rolle wird dem Allgäuer Karl Geiger (30) zugetraut.

Vierschanzentournee Oberstdorf: Zeitplan 2023, Termin, Tickets des Skispringens

Die Vierschanzentournee ist das wichtigste Skisprung-Turnier der Welt. In diesem Jahr findet der Auftakt am 28. und 29. Dezember 2023 in Oberstdorf statt.

Mittwoch, 27. Dezember 2023: Eröffnung mit Springerpräsentation ab 19 Uhr im Kurpark

Donnerstag, 28. Dezember 2023: Qualifikation mit Einlass um 12 Uhr

Freitag, 29. Dezember 2023: Wettkampf mit Einlass um 12 Uhr

Die Veranstaltung ist regelmäßig bereits mehrere Wochen vor dem ersten Springen ausverkauft.

Vierschanzentournee Oberstdorf: Anfahrt und Parken, Anreise mit der Deutschen Bahn zum Skispringen 2023

Oberstdorf ist gut mit dem Auto zu erreichen. Von München aus führt die A7 direkt nach Oberstdorf. Die Fahrtzeit beträgt etwa zwei Stunden.

Nicht ganz so komfortabel ist die Anreise mit Bahn oder Flugzeug. Von München aus gibt es direkte Züge nach Oberstdorf. Die Fahrtzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Die Deutsche Bahn bietet an den Veranstaltungstagen in der Regel Sonderzüge nach Oberstdorf an.

Der nächste Flughafen ist in Memmingen. Von dort geht es rund eine Stunde mit dem Bus nach Oberstdorf ins Oberallgäu.

Vierschanzentournee: Alle Gewinner der Gesamtwertung - wer hat alle vier Springen gewonnen?

In der Geschichte der Vierschanzentournee haben bisher nur drei Springer alle vier Springen gewonnen: Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi gewannen alle vier Wettbewerbe,

Vierschanzentournee aus Oberstdorf 2023 im TV, Mediathek und Live-Stream

Die Qualifikation und der Wettkampf der Vierschanzentournee in Oberstdorf werden live im Fernsehen übertragen. Die Übertragungen zur Vierschanzentournee sind auch in den Mediatheken der Sender abrufbar. Hier lesen Sie alle Infos zur Vierschanzentournee aus Oberstdorf live im TV und Stream.

Vierschanzentournee aus Garmisch-Partenkirchen 2024 im TV, Mediathek und Live-Stream

Das ZDF überträgt live von der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Die Sendungen der Vierschanzentournee sind auch in den Mediatheken der Sender abrufbar.

Vierschanzentournee aus Innsbruck 2024 im TV, Mediathek und Live-Stream

Das ZDF überträgt live aus Innsbruck. Die Sendungen der Vierschanzentournee sind auch in den Mediatheken der Sender abrufbar. Die Bergisel Schanze ist ein ganzjähriges Besucherhighlight in Tirol.

Vierschanzentournee aus Bischofshofen 2024 im TV, Mediathek und Live-Stream

Die ARD überträgt live aus Bischofshofen. Die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ist mit einer Höhe von 142 Metern die höchste der vier Schanzen der Vierschanzentournee. Bischofshofen liegt in Österreich im Pongau im mittleren Salzachtal am Fuße des Hochkönigstocks. Die Stadt ist umgeben von Hochgründeck und dem Tennengebirge.