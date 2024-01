Würzburg

16:15 Uhr

Panikmache oder wichtige Prognose? Wann aus drohendem Glatteis eine amtliche Unwetterwarnung wird

Schnee und Eis haben am Mittwoch viele Straßen und Gehwege in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Der Deutsche Wetterdienst hatte eindringlich vor Unwettern gewarnt: Auf der B27 bei Würzburg wiesen Hinweisschilder auf Schnee und Glatteis hin.

Plus Für Mittwoch warnte der Deutsche Wetterdienst eindringlich und großflächig vor Glätte in Bayern. Wie die Meteorologen entscheiden, wann das Wetter zur Gefahr wird.

Ein roter Streifen zog sich am Mittwoch über die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD): Von der Mitte bis zum Süden Deutschlands drohten Straßen zu gefährlichen Rutschflächen zu werden, laut DWD bestand teils "große Gefahr für Leib und Leben durch gefrierenden Regen mit starkem Eisansatz". Auch in Unterfranken galt eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis. Doch was heißt das eigentlich genau? Wie kommt es zu einer Warnung? Antworten im Überblick.

Wann wird aus drohendem Glatteis eine amtliche Unwetterwarnung?

Eine Unwetterwarnung zu Glatteis gibt der DWD heraus, wenn flächendeckend Glatteis mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu erwarten ist – etwa aufgrund von gefrierendem Regen, dem Übergang von Schnee zu Regen oder wegen verbreitet auftretender, überfrierender Nässe. Das kann auch passieren, wenn nach dem Regen die Wolkendecke aufreißt und die Temperatur der Straßenoberflächen und Gehwege rasch unter Null Grad sinkt.

