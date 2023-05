Pannenprojekt Mainfranken Theater: Bleibt die Stadt Würzburg auf den hohen Mehrkosten bei der Sanierung sitzen?

Plus Die Bau-Kosten beim Mainfranken Theater in Würzburg laufen völlig aus dem Ruder. Wie es angesichts des finanziellen Desasters um die Zuschüsse vom Freistaat Bayern steht.

An schlechten Nachrichten rund um die Sanierung des Mainfranken Theaters in Würzburg herrschte in den vergangenen Jahren wahrlich kein Mangel. Zum schmerzlichsten Problem für die Stadt Würzburg könnten nun die immer weiter aus dem Ruder laufenden Kosten des Pannenprojekts werden.

Im Jahr 2013 mit einer Kostenschätzung von gut 40 Millionen Euro gestartet, wurde schließlich nach mehreren Preiskorrekturen im Sommer 2018 vom Würzburger Stadtrat ein Kostenrahmen von 71,65 Millionen Euro für die gesamte Baumaßnahme freigegeben. Diese Summe sei "das vertragliche Preisschild" und "der fachlich korrekte Ausgangspukt für alle Vergleiche in Bezug auf die Kostensteigerungen", erklärte Dirk Terwey, der geschäftsführende Direktor des Theaters, noch im Frühjahr 2022.