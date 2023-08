Hopferstadt

04:00 Uhr

Paradebeispiel Hopferstadt: 650-Einwohner-Dorf kommt fast ohne Öl und Gas aus

Während andere von großen Öl- und Gasanbietern abhängig sind, stammt die Wärme für etwa 80 Prozent der Haushalte in Hopferstadt aus zwei Biogasanlagen am Ortsrand.

Plus Was sich die Ampel-Koalition wünscht, ist in Hopferstadt teilweise Realität. Ein Nahwärmenetz versorgt 80 Prozent der Haushalte – und ersetzt 500.000 Liter Heizöl im Jahr.

Wer mit dem Auto von Ochsenfurt Richtung Hopferstadt unterwegs ist, sieht die weißen und grünen Kuppeln schon aus der Ferne. Etwas außerhalb des Ortes betreiben Landwirte zwei Biogasanlagen. Im ländlichen Raum so weit nichts Besonderes. Doch für den Ochsenfurter Ortsteil mit etwa 650 Einwohnerinnen und Einwohnern spielen diese Anlagen eine entscheidende Rolle.

"Hier entsteht die Wärme, die dafür sorgt, dass die Verbraucher später ihre Häuser heizen können", sagt Burkard Haaf mit einer Handbewegung in Richtung der Gasspeicher. Denn die Anlagen versorgen über ein Nahwärmenetz etwa 80 Prozent der Haushalte in Hopferstadt. Das Versorgungsnetz gehört keinem großen Konzern, sondern den Nutzerinnen und Nutzern, die sich zu einer Bürgergenossenschaft zusammengeschlossen haben. Haaf ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender dieser Nahwärmegenossenschaft.

