Würzburg

04:00 Uhr

Parken, Programm, Gastro: Alle Infos, die Sie zum Stramu 2023 in Würzburg wissen müssen

Plus Wenn die gesamte Innenstadt zur großen Bühne wird: Beim Stramu gibt es drei Tage lang Livemusik, Artistik und Straßentheater an mehr als 20 Standorten.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Endlich wieder volles Programm beim Würzburger Festival für Straßenmusik und Straßenkunst: Am letzten Wochenende der Sommerferien gibt es an mehr als zwanzig Orten wieder drei Tage lang Livemusik für fast jeden Geschmack, Artistik und Straßentheater. Das Stramu gilt nach wie vor als eines der größten Festivals seiner Art in Europa und hat vor der Corona-Pandemie mit seinem abwechslungsreichen Programm jedes Jahr bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher nach Würzburg gelockt. Die wichtigsten Informationen zur 20. Auflage im Überblick.

Was ist das Stramu und wann genau geht's los?

Das Stramu findet wie immer am letzten Ferienwochenende statt, in diesem Jahr also vom 8. bis zum 10. September. Los geht's am Freitag um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag beginnt das Programm bereits um 12 Uhr. Gegründet wurde das Festival im Jahr 2004 als musikalischer Programmpunkt der Feierlichkeiten zum 1300-jährigen Stadtjubiläum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen