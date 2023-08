Haßfurt

24.08.2023

Parkplatzärger am Haßfurter Krankenhaus: Jetzt übergeben die Gegner der Gebühren eine Unterschriftenliste

Plus Die Kritiker des Konzepts stellen mit ihrer Petition zwei Forderungen auf. Welche das sind und wie die Leitung der Haßberg-Kliniken auf den Vorstoß reagiert.

Von Lukas Reinhardt Artikel anhören Shape

Irmtraud Schröter steht mit ihrem Rollator vor dem Eingang zum Haßfurter Krankenhaus. "Ich habe eine seltene Erkrankung, ohne diese Therapie könnte ich schon nicht mehr laufen", sagt die 73-jährige Frau aus Ebern. Gemeint sind ihre Besuche in der Praxis für Ergotherapie im Ärztehaus gleich nebenan. Mindestens zweimal wöchentlich komme sie mit dem Auto nach Haßfurt. Parken kann sie dank einer Ausnahmegenehmigung eigentlich überall umsonst. "Hier geht das nicht, hier zahle ich jetzt", so Schröter.

Schröter ist an diesem Vormittag nicht alleine gekommen. Neben ihr stehen weitere sturzgefährdete Patientinnen und Patienten und auch Elmar Weinbeer ist gekommen, Inhaber der Praxis für Ergotherapie. Außerdem Bettina Stecher von der Logopädischen Praxis, Arman Behdjati-Lindner, Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) für Kinder und Jugendmedizin, und Nicole Schmidt, eine seiner Mitarbeiterinnen. Was sie alle eint ist der Unmut über die Parkgebühren, welche die Haßberg-Kliniken seit sechs Wochen erheben. "Wir werden diese Unterschriften nun an der Pforte abgeben", sagt Initiator Behdjati-Lindner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .