Party mit 300 Personen in der Rhön eskaliert: Polizisten mit Böller und Flaschen beworfen

Zahlreiche Polizeistreifen mussten anrücken, um eine aus dem Ruder gelaufene Feier in Ostheim vor der Rhön aufzulösen. Plötzlich flogen Flaschen auf die Beamten.

Von Bearbeitet von Lukas Will

Wegen einer Ruhestörung wurde die Polizei in der Nacht auf Samstag nach Ostheim vor der Rhön gerufen. Dort fand eine Party mit rund 300 Personen statt. Als die Polizei diese auflösen wollte, wurden die Beamten mit Flaschen und auch mit einem Böller beworfen.