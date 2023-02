Schweinfurt

15:05 Uhr

Pastoralreferentin aus Schweinfurt konvertiert und wird evangelische Pfarrerin

Plus Raphaela Holzinger aus der Schweinfurter Gartenstadt konvertiert. In der Katholischen Kirche sieht sie die Entfaltung des Glaubens zu stark eingeschränkt.

Von Karl-Heinz Körblein Artikel anhören Shape

Raphaela Holzinger ist, wie sie sagt "in einem sehr katholischen Elternhaus" aufgewachsen. In Bad Abbach war sie die erste Ministrantin und damit eine der ersten in der Diözese Regensburg. Sie nennt es ein Glück, dass sie das bei einem Pfarrer tat, dem es wichtig war, Mädchen und Frauen in die Arbeit in seiner Gemeinde einzubinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .