Münsterschwarzach/Rom

04.03.2024

Pater Anselm Grün zur Privataudienz bei Papst Franziskus: "Sie sind ein Mönch, der keine Angst hat"

Papst Franziskus empfing am Montag Pater Anselm Grün von der Abtei Münsterschwarzach zu einer Privataudienz in Rom.

Plus Große Ehre für den prominenten Benedikter-Pater der Abtei Münsterschwarzach: Am Montag durfte er zum Papst in den Vatikan reisen. Der Pontifex gab ihm ein großes Lob mit.

Von Andreas Brachs

Pater Anselm Grün ist selbst prominent und hat schon viele Prominente getroffen. Doch am Montag erlebte der bekannte Benediktiner eine weitere spannende Begegnung. Grün war bei Papst Franziskus zur Privataudienz im Vatikan geladen, wie die Abtei Münsterschwarzach in ihren sozialen Medien bekannt gibt.

Das Gespräch dauerte etwa fünf Minuten und verlief "sehr angenehm", wie der Pater mitteilen lässt. Der Papst habe sich bei ihm sehr wertschätzend für seine Arbeit bedankt und ihn ermutigt, weiterzumachen. "Sie sind ein Mönch, der keine Angst hat", sagte der 87-jährige Pontifex zu Pater Anselm Grün.

