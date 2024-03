Bad Neustadt

Paukenschlag am Rhön-Klinikum: Geschäftsführende Direktorin Sandra Henek verlässt Campus mit sofortiger Wirkung

Sandra Henek arbeitete seit 1. Oktober 2021 als geschäftsführende Direktorin am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt. Nun hat sie die Klinik überraschend verlassen.

Von Kristina Kunzmann

Eine gravierende personelle Veränderung gibt es am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt: Wie die Rhön-Klinikum AG am Dienstagnachmittag mitteilte, verlässt die geschäftsführende Direktorin Sandra Henek den Campus. Darauf habe sich Henek einvernehmlich mit dem Vorstand der Rhön-Klinikum AG verständigt.

Der Grund für diesen Schritt seien unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Ausrichtung, schreibt Pressesprecherin Heike Ochmann in einer entsprechenden Presseerklärung. Die scheidende geschäftsführende Direktorin werde sich demnach nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

