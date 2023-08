Versbach

10:17 Uhr

Perfider Betrugsversuch am Telefon: Senior aus Würzburg erkennt Masche und lockt Betrüger in die Falle

Plus Callcenter-Betrüger versuchten am Mittwoch, bei einem Rentner in Würzburg per Schockanruf einen hohen fünfstelligen Betrag zu erbeuten - scheiterten jedoch.

Von Lukas Will, Steffen Sauer

Telefonbetrüger haben am Mittwoch versucht, bei einem Rentner mit einem Schockanruf einen hohen fünfstelligen Betrag zu erbeuten, berichtet die Polizei. Womit die Täter nicht gerechnet haben: Der 84-Jährige erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei.

Eine Polizeisprecherin sagte am Freitag der Deutschen Presseagentur, ein 39-jähriger Tatverdächtiger habe dem Senior am Mittwochnachmittag am Telefon vorgemacht, dass seine Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Einer Gefängnisstrafe hätte die Tochter demnach angeblich nur mit einer hohen Geldsumme von 85.000 Euro entkommen können.

