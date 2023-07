Würzburg

Perlen, Magnete, Knopfzellen: Welche unterschätzten Gefahren lauern im Kinderzimmer, Professor Meyer?

Plus Eine Zweijährige schluckt 32 Magnetkügelchen: Notfall für die Uniklinik Würzburg. Der Chef der Kinderchirurgie sagt, was gefährlich ist zu Hause - und auf dem Trampolin.

Eltern fürchten vor allem im Straßenverkehr um ihre Kinder. Dabei passieren laut Bundesarbeitsgemeinschaft "Mehr Sicherheit für Kinder" die meisten Unfälle zu Hause. Jedes sechste Kind im Alter von 1 bis 17 Jahren wird innerhalb von zwölf Monaten wegen einer Unfallverletzung ärztlich behandelt. Bei den 11- bis 17-Jährigen passieren die meisten Unfälle laut Statistik beim Sport, auf dem Spielplatz oder im Verkehr. Die Ein- und Zweijährigen verletzten sich zu 80 Prozent zu Hause, bei den Drei- bis Sechsjährigen sind es 60 Prozent.

In einer Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft gaben 21 Prozent der Eltern von Kindern unter drei Jahren an, ihre Kleinen auch mal eine Zeit lang unbeaufsichtigt zu lassen. "Eltern unterschätzen die Gefahren", sagt Prof. Thomas Meyer, Leiter der Kinderchirurgie, Kinderurologie und Kindertraumatologie der Chirurgischen Klinik an der Uniklinik in Würzburg. Vor kurzem wurde dort ein zweijähriges Mädchen mit 32 Magneten im Magen eingeliefert.

