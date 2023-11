Würzburg

04:00 Uhr

Persische Streetfood-Küche mitten in Würzburg: Inhaber des "Luisengarten" eröffnet Imbiss in der Theaterstraße

Hassan Arjmand, Besitzer des Restaurants "Luisengarten" in Würzburg eröffnet am Montag seinen Streetfood-Imbis "Solgol" in der Theaterstraße.

Plus Imbiss "Sogol" eröffnet in der Theaterstraße in Würzburg. Die Speisen aus dem Restaurant "Luisengarten" gibt es dort künftig als Streetfood-Variante.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Aufmerksame Beobachterinnen und Beobachtern könnte es schon aufgefallen sein: In der Theaterstraße in Würzburg hat ein neuer Imbiss eröffnet. In großen Buchstaben steht über dem neuen Laden der Hausnummer sechs das Wort "Sogol", eine Hommage an die Mutter von Hassan Arjmand.

In Würzburg ist Arjmand kein Unbekannter. Seit 2021 betreibt er das Restaurant "Luisengarten", welches aus der Vox-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" bekannt sein dürfte. Seit einem Jahr träumt der Geschäftsführer schon davon, sein Konzept zu erweitern und persische Spezialitäten auch zum Mitnehmen anzubieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen