Würzburg

17:00 Uhr

Personalprobleme und schlechtes Wetter: Darum bleibt das Dallenbergbad in Würzburg zum Ferienstart zu

Plus Das Dallenbergbad hat ausgerechnet zum Ferienbeginn geschlossen. Wann das Freibad wieder öffnet und ob in Zukunft weitere Schließungen drohen.

Von Peter Schlembach

Zum Ferienbeginn den ganzen Tag ins Schwimmbad, darauf hatten sich sicherlich viele Schülerinnen und Schüler gefreut. Doch ausgerechnet am ersten Ferientag blieb das Dallenbergbad in Würzburg geschlossen. Erst am 4. August öffnet das Schwimmbad wieder. Die WVV informiert über die Schließung auf ihrer Website und mit einem Aushang am Dallenbergbad.

Fehlendes Personal als Grund für die Schließung des Dallenbergbads in Würzburg

Grund dafür seien "krankheitsbedingte Personalausfälle", schreibt Cornelia Wagner von der Pressestelle der WVV auf Nachfrage. Sie hoffe, dass dies in Zukunft nicht mehr vorkomme. Die WVV suche permanent Fachkräfte für Bäderbetriebe und werde zukünftig auch selbst ausbilden, um dem Problem zu begegnen.

