PETA will Würzburger Hafensommer 500 fleischlose Würstchen spendieren – wenn die Speisekarte vegan wird

Plus Auch Peta mischt sich in den eigentlich längst beigelegten Streit um die Speisekarte beim Würzburger Hafensommer ein. Was sagt der Kulturreferent der Stadt zum Angebot?

Von Gina Thiel

Ist das ein Angebot, was man nicht ablehnen kann? In den vergangenen Monaten hatte kaum ein Würzburger Stadtfest so viel Diskussionen ausgelöst, wie der Hafensommer. Ganz Deutschland beschäftigte die Frage: Steht in diesem Jahr wieder Fleisch auf der Speisekarte, oder nicht? Nun macht die Tierschutzorganisation Peta ein Angebot an die Stadt Würzburg und die Verantwortlichen.

Nachdem der Veranstalter des Würzburger Hafensommers sich dazu entschlossen hatte, kein Fleisch auf die Speisekarte zu setzen, hatten die Stadtratsfraktionen aus CSU, FDP, Bürgerform und Freien Wählern dagegen protestiert. Sie sprachen von "übergriffigem Verhalten" und "Bevormundung". Am Ende der wochenlang andauernden Diskussion verkündete die Stadt Würzburg, dass in diesem Jahr auch Fleisch auf der Speisekarte stehen werde: "Curry Couscous Bowl" und das Fischgericht "Kibbelinge".

