Erlabrunn

02:04 Uhr

Polarlichter über Unterfranken: Außergewöhnliche Leuchterscheinungen in der Nacht auf Samstag am Himmel

Seltenes Spektakel: In der Nacht zum Samstag waren Polarlichter über Erlabrunn (Lkr. Würzburg) zu sehen.

Plus Von der Rhön bis Würzburg waren in der Nacht auf Samstag bunte Polarlichter am Himmel zu bestaunen. Wer das Spektakel verpasst hat: Noch gibt es eine Chance.

Von Achim Muth, Jonas Keck

Ein seltenes Wetter-Phänomen ließ sich in der Nacht zum Samstag am Himmel über Unterfranken beobachten: Polarlichter. Von der Rhön bis zum Maintal bei Würzburg waren die Lichteffekte deutlich zu erkennen und ließen den Nachthimmel in lila, rosa und grünen Farben schimmern.

Verantwortlich für das Spektakel ist die Sonne. "Von dort kommt nicht nur Wärme, sondern immer wieder auch mal ein Partikelstrom", so SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. "Das sind kleine, elektrische Teilchen, die von der Sonne ausgestoßen werden und auf das Erdmagnetfeld treffen. Dann werden die Luftmoleküle zum Leuchten angeregt und man kann die wunderbaren Polarlichter sehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen