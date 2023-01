Pilotprojekt in der Sanderau: Wie sich ein Würzburger Stadtteil auf den demografischen Wandel einstellt

Plus Wie lässt sich für alte und junge Menschen gleichermaßen Lebensqualität schaffen? Die erste Phase des Pilotprojekts Demografiefeste Kommune ist geschafft. Was die Ergebnisse sind.

Die Adalberokirche, der Sanderrasen, die Sportanlage Feggrube, die Tectake-Arena oder die Liegeweisen und Grillplätze unterhalb des Theodor-Heuss-Damms unmittelbar am Main gelegen. Alle haben sie eines gemeinsam. Sie gehören ebenso wie Senioreneinrichtungen wie beispielsweise das Ehehaltenhaus oder Schulen wie das Kaufmännische Berufsbildungszentrum an der Klara-Oppenheimer-Schule zum Würzburger Stadtteil Sanderau.