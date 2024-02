Würzburg

04:00 Uhr

Pilotprojekte erfolgreich: Photovoltaik ist auch auf den Dächern der denkmalgeschützten Würzburger Altstadt möglich

Plus Nach einer Erprobung in der Praxis soll das Kommunale Denkmalschutzkonzept im kommenden Jahr als Satzung beschlossen werden. Welche Regeln dann gelten dürften.

Von Patrick Wötzel, Torsten Schleicher

Nach ersten erfolgreichen Pilotprojekten ist inzwischen klar: Denkmalschutz und Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen vertragen sich auch auf den Dächern der Würzburger Altstadt. Das geht aus einem Zwischenbericht von Stadtplaner Georg Sahner hervor, der im Auftrag der Stadt derzeit die Grundlagen für ein Kommunales Denkmalschutzkonzept (KDK) erarbeitet. Bei einer Bürgerbefragung haben sich 62 Prozent von 120 Befragten für einen flächendeckende PV-Anlageneinbau auf den Dächern der Innenstadt ausgesprochen, 99 Prozent würden sie tolerieren.

Sein Stuttgarter Büro G.A.S. war unter anderem an der Planung der bisher größten PV-Anlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude in Bayern beteiligt: Die Erlöserschwestern werden mitten in der Innenstadt in diesem Jahr rund 120.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugen, ohne dass der Blick auf die Dachlandschaft beeinträchtigt wird: Für die denkmalgerechte Optik und Farbe sorgen rund 19.000 Photovoltaik-Dachziegel, die nur aus nächster Nähe als solche erkennbar sind.

