Frankenwinheim

04:00 Uhr

Plätzchen backen mit Weltmeister-Bäcker Axel Schmitt: Wichtig sind Genauigkeit und hochwertige Zutaten

Bäckerweltmeister Axel Schmitt verriet uns in seiner Backstube in Frankenwinheim Tipps fürs Plätzchenbacken.

Plus Was kommt rein, was geht gar nicht? Auf welche Feinheiten, muss man beim Backen achten? Wir haben beim Bäcker aus Frankenwinheim nachgefragt.

Von Andreas Stöckinger

Gerade wenn es draußen langsam kälter wird, der erste Schnee fällt, dann schmecken Plätzchen, oder auch die Weihnachtsstollen, am besten. Viele stellen die knusprigen, süßen Sachen immer noch selbst her. Jetzt, von Mitte November an, wird häufig auch zu Hause gebacken. Für manche gilt das als ideale Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Das Herstellen ist so eine Sache, die durchaus ihre Tücken haben kann. Einer, der weiß, wie es geht, ist der Weltmeister-Bäcker Axel Schmitt. In seiner Bäckerei in Frankenwinheim stellt der Bäckermeister und Konditor mit seinem Team auch dieses Jahr wieder mehr als 20 Sorten her. "Das machen wir bei uns noch nach den alten Rezepten, die bereits mein Großvater verwendet hat. Daran wird nichts verändert", verrät Axel Schmitt.

