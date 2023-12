Hafenlohr

11:00 Uhr

Plastik reduzieren, Quecksilber vermeiden & fairer Kaffee: Das macht eine Hafenlohrer Zahnarztpraxis in puncto Nachhaltigkeit

Papier statt Plastik: Die Zahnarztpraxis von Dr. Axel Otto in Hafenlohr wurde als Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neben Maßnahmen zum Umweltschutz spielen zum Beispiel auch Strom sparen oder das Wohlergehen der Mitarbeitenden eine Rolle.

Plus Dr. Axel Otto und sein Team wurden deutschlandweit als nachhaltigste Zahnarztpraxis ausgezeichnet. Warum er trotzdem Pappbecher statt Porzellan oder Glas verwendet.

In einer Zahnarztpraxis ist die Reduzierung von Plastikmüll besonders herausfordernd. Viele medizinischen Einmalprodukte können nur schwer durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt werden. "Mir ist aufgefallen, wie viel Müll wir eigentlich produzieren", sagt Dr. Axel Otto.

Das war 2007, als er mit seiner Hafenlohrer Zahnarztpraxis Curvadent in den Neubau in der Bahnhofstraße umgezogen und die Praxis vergrößert hat. Heute hat das Medizinische Versorgungszentrum insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Danach habe er angefangen, sich Gedanken zu machen, wie er und sein Praxisteam nachhaltiger arbeiten können. Eine lange Liste an Maßnahmen zum Klimaschutz, nachhaltigem Konsum und dem Wohlergehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führte dazu, dass die Praxis das Qualitätssiegel "Grüne Praxis des Jahres" erhalten hat.

