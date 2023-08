Platz eins der Charts: Schweinfurter JuJu Rogers rappt gemeinsam mit Erfolgs-Rapper Samy Deluxe

Plus Das Album "Hochkultur 2" von Rapper Samy Deluxe landete direkt auf Platz eins der deutschen Charts. Darauf ist auch der Ex-Schweinfurter Julian Rogers zu hören.

Zwölf Jahre nach seinem Nummer-eins-Album "SchwarzWeiss" steht der Rapper Samy Deluxe mit seinem neuen Album "Hochkultur 2" wieder auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Mit auf das neueste Werk der Deutschrap-Ikone schaffte es auch ein gebürtiger Schweinfurter.

Das Timing hätte nicht besser sein können: Pünktlich zum 50. Jahrestag des Hip-Hops stürmt ein deutsches Hip-Hop-Urgestein als Neueinsteiger die Charts und verweist damit sogar kommerziell erfolgreiche Schwergewichte wie den österreichischen Schlagersänger Hansi Hinterseer und den Rapper Apache 207 auf ihre Plätze. Vier Jahre nach "Hochkultur" veröffentlichte Samy Deluxe jetzt das Nachfolge-Album "Hochkultur 2".