Duttenbrunn

17:00 Uhr

Plötzlich fünffacher Wasserverbrauch: Warum ein Duttenbrunner seinen Wasserversorger verklagt

Plus Norbert Gehrigs Abrechnung weist plötzlich extrem hohe Verbrauchszahlen auf, um ein Vielfaches höher als in vergangenen Jahren. Kann ein ungeeichter Wasserzähler dahinter stecken?

Von Tabea Goppelt Artikel anhören Shape

Norbert Gehrig steht im Keller seines Wohnhauses in Duttenbrunn und notiert den Stand seines Wasserzählers in einem Notizbuch. Nicht, weil er unbedingt seinen Verbrauch so genau im Auge behalten will. Der 69-Jährige hat vielmehr das Vertrauen in die gemessenen Werte verloren. Seit fast einem Jahr verhandelt er mit seinem Wasserversorger, nachdem im Oktober 2022 eine schockierende Abrechnung über 706 Kubikmeter Wasser bei ihm aufgeschlagen ist. Mittlerweile ist er mit der Sache vor das Verwaltungsgericht in Würzburg gezogen. Nach einem Bericht der Main-Post über ungeeichte Wasserzähler in Arnstein wandte Gehrig sich mit seinem Fall an die Redaktion.

Vier Personen wohnen im Haushalt der Familie Gehrig. Zu viert sollen sie zuletzt 706 Kubikmeter Wasser im Jahr verbraucht haben. Die Wasseruhr, die diesen Wert gemessen hat, sei Gehrig zufolge 2014 eingebaut worden. In den Jahren nach dem Einbau lag der Verbrauch nur bei etwa einem Fünftel, zwischen 118 und 171 Kubikmetern. 2019 und 2020 stieg er auf 260 und 293 Kubikmeter. Den Anstieg habe Gehrig sich noch dadurch erklärt, dass sie den Garten verstärkt gegossen hatten. "Das haben wir so akzeptiert, muss ich sagen. Wir haben das mit den Gegebenheiten unseres Verbrauchs praktisch erklärt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen