Würzburg

04:00 Uhr

Plötzlich Landtagsabgeordneter: Wie sich das neue Amt für Felix von Zobel und Björn Jungbauer anfühlt

Plus Im neu gewählten Bayerischen Landtag wird der Landkreis Würzburg erstmals von vier Abgeordneten vertreten. Wie die beiden Neulinge die ersten Tage erlebt haben.

Von Gerhard Meißner Artikel anhören Shape

Der Himmel ist wolkenverhangen als Björn Jungbauer ( CSU) und Felix von Zobel (FW) am Dienstagmorgen das Maximilianeum betreten. Landtagsabgeordneter zu sein, das fühlt sich für die beiden Parlamentsneulinge aus dem Landkreis Würzburg auch am zweiten Sitzungstag noch immer ungewohnt an. "Wenn man seinen Abgeordnetenausweis und seine Stimmkarten in der Hand hält, wird einem das alles erst richtig bewusst", sagt Jungbauer, "du kennst viele der Leute nur aus der Ferne oder aus dem Fernsehen, und plötzlich bist du mittendrin."

"Der Manfred sorgt für mich" Björn Jungbauer , Landtags-Neuling

Bei Felix von Zobel, 31-jähriger Landwirt aus Darstadt, hat sich die erste Aufregung gelegt. Die war besonders groß, als ihm am ersten Sitzungstag Ministerpräsident Markus Söder auf der Treppe entgegen kam, erzählt er. "Du, Markus, mach mer ein Foto", hatte Björn Jungbauer seinem Parteifreund zugerufen und Söder folgte bereitwillig. Als einer der jüngsten Abgeordneten wurde Felix von Zobel als Schriftführer ins Präsidium und als stellvertretendes Mitglied in den Ältestenrat gewählt. "Das ist eine große Ehre für mich", sagt von Zobel, "aber ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht genau, was damit auf mich zukommt."

