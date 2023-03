Plötzliches Aus: Ochsenfurter Pflegeheim Fuchsenmühle schließt früher als angekündigt

Plus Eigentlich sollte das Ochsenfurter Seniorenheim erst Ende April schließen. Jetzt ist wohl schon kommende Woche Schluss. Ein Schock für die Mitarbeitenden.

Das Ochsenfurter Seniorenheim Haus Fuchsenmühle schließt früher als angenommen. Eigentlich sollte die Pflegeeinrichtung noch bis Ende April geöffnet bleiben. So hatte es der Betreiber, die Curata Care Holding GmbH, angekündigt. Nun soll die Fuchsenmühle schon kommenden Donnerstag endgültig ihre Türen schließen, wie das Landratsamt Würzburg bestätigt.

Mitarbeitende nicht vorab informiert

Darüber wurden die knapp 3o verbleibenden Mitarbeitenden der Einrichtung am Mittwoch in einer Betriebsversammlung informiert. "Das kam total plötzlich", äußerte sich eine Mitarbeiterin gegenüber der Redaktion, die namentlich nicht genannt werden möchte. "Das war nochmal ein Schock." Sie habe fest damit gerechnet, bis zum 30. April weiter in der Fuchsenmühle arbeiten zu können, sagt sie.

Eigentlich habe der Betreiber Curata das Heim nun kurzfristig sogar schon zum 31. März schließen wollen, sagt die Mitarbeiterin. Die wenigen verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohner ziehen ihr zufolge allerdings erst im Laufe der kommenden Woche aus. Die Mitarbeitenden der Einrichtung sollen nun kurzfristig freigestellt werden, habe der Betreiber am Mittwoch angekündigt.

Zu Jahresbeginn hatte Curata einen Insolvenzantrag gestellt und die Schließung des Seniorenzentrums in Ochsenfurt angekündigt. Damals lebten noch 62 Bewohnerinnen und Bewohner in der Fuchsenmühle. Warum der Stichtag nun kurzfristig um etwa einen Monat nach vorne verlegt wurde, ist unklar. Der Betreiber wollte sich dazu gegenüber der Redaktion bislang nicht äußern.

Neue Pflegeplätze für Bewohner gefunden

"Die Beschäftigten sollen für den Monat April um ihren berechtigten Lohn, den verdienten Ausgleich für ihre Überstunden und ihre anteiligen Urlaubstage gebracht werden", kritisiert der Ochsenfurter SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib das Vorgehen. Die Unternehmenspolitik der Curata werde aus seiner Sicht auf dem Rücken der zu Pflegenden und ihrer Angehörigen, aber auch auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen.

"Grundsätzlich ist es immer bedauerlich, wenn eine Pflegeeinrichtung schließt", heißt es vonseiten der Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtung des Landkreises. Mittlerweile hätten zwar alle Bewohnerinnen und Bewohner einen neuen Pflegeplatz gefunden. Trotzdem sei die Schließung – "insbesondere die jetzt bekanntwerdende Art und Weise" – bedauerlich. Zur Nachnutzung des Gebäudes lägen noch keine Informationen vor, so die Fachstelle.

Wie es mit dem sanierungsbedürftigen Gebäude weitergeht, hängt entscheidend von dem Eigentümer, der Immobilienholding Grand City Property GCP, ab. Dieser hatte der Regierung von Unterfranken bereits im Januar signalisiert, die Fuchsenmühle auch als Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende anbieten zu wollen. Dieses Angebot werde allerdings vorerst nicht weiter verfolgt, hieß es damals vom Sprecher der Regierung, Johannes Hardenacke.

Stadt und Landkreis wollen Pflege-Standort erhalten

Denn den Plänen der Stadt Ochsenfurt sowie des Landkreises Würzburg entspricht dieser Vorschlag nicht. Schon seit Monaten laufen zwischen Stadt, Landkreis sowie verschiedenen Pflegeheimbetreibern Krisengespräche, um den Standort zur Betreuung Pflegebedürftiger erhalten zu können.

Die Option, dass das Heim unter einem neuen Betreiber nahtlos weitergeführt wird, stufte Landrat Thomas Ebert jedoch schon Anfang Januar als unrealistisch ein. Um Zeit zu gewinnen, hat der Ochsenfurter Stadtrat zwischenzeitlich die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Fuchsenmühle beschlossen, der die Nutzung als Seniorenwohnanlage festschreibt.

Gegenüber dieser Redaktion teilt GCP auf erneute Anfrage mit, es würden weiterhin "verschiedene Möglichkeiten für die beste zukünftige Nutzung des Gebäudes" geprüft. Um welche Möglichkeiten es sich dabei handelt, dazu äußert sich GCP nicht.