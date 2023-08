Podcast "Abseitsgespräche": Sebastian Neumann, wie lebt es sich als Sportler mit Herzproblemen?

Unterfranken

Sport

Im Podcast "Abseitsgespräche" blickt die Sport-Redaktion der Main-Post hinter die Kulissen der Akteure im Fußballgeschehen aus Lukas Eisenhut und Tim Eisenberger sprechen mit den Szenegrößen über den Fußball in der Region, ihren persönlichen Werdegang und was diesenund seine Menschen so faszinierend macht. Alle zwei Wochen erscheint am Mittwoch eine neue Episode.