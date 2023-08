Podcast "Mordsgespräche": Endlich Gerechtigkeit für Cornelia Hümpfer?

1978 wird eine junge Frau bei Schweinfurt ermordet. Die Spur führt in die US-Militärkaserne, doch erst 45 Jahre später gibt es eine Festnahme. Haben die Ermittler Cornelias Mörder gefunden?

Im April 1978 macht sich die 18-jährige Cornelia Hümpfer aus Dittelbrunn bei Schweinfurt auf den Weg zur Kirche - doch dort kommt sie nie an. Ihre Leiche wird am nächsten Morgen neben einer Landstraße entdeckt. Reifenspuren am Tatort, ein Auto mit grünem Kennzeichen - es gibt mehrere Hinweise, aber niemand wird festgenommen und der Mörder scheint davon zu kommen.

2016 nimmt sich ein Ermittler der Kripo Schweinfurt dem alten Fall noch einmal an und bringt die Ermittlungen wieder ins Rollen. 2023 dann die große Überraschung: 45 Jahre nach dem Mord gibt es eine Festnahme. In der neuen Folge von "Mordsgespräche", dem True Crime Podcast der Main-Post, berichtet Gerichtsreporter Manfred Schweidler von einem Cold Case der aktuell kurz vor der Aufklärung steht.

Spur führt in die US-Militärkaserne

Den entscheidenden Hinweis gibt 1978 eine Zeugin: Sie hat Cornelia in einem Auto mit grünem Kennzeichen gesehen. Das führt die Kripo Schweinfurt in die US-Militärkaserne, denn die amerikanischen Soldaten fahren damals Autos mit solchen Nummernschildern. Die Polizisten folgen der Spur, doch letztendlich verlaufen die Ermittlungen im Sande.

Erst 2023 wird ein Mann in seinem Haus in Nebraska, USA, festgenommen. Sein Name ist Tommy M., er war in den 70ern in Schweinfurt stationiert. Haben die Ermittler den richtigen Mann gefunden? Im Podcast gibt Polizei-Pressesprecher Enrico Ball Einblick in die neusten Erkenntnisse im Mordfall Cornelia Hümpfer.

