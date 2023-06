Wörth am Main

17:00 Uhr

Podcast "Mordsgespräche": Tödlicher Sprung in den Main

In Podcast-Folge 32 von "Mordsgespräche" geht es um einen Fall aus Wörth am Main.

Plus Im Februar 2022 springt ein junger Mann in den eiskalten Main und stirbt. Wenig später tauchen Videos auf, die die Ereignisse erschreckend genau dokumentieren.

Von Silke Albrecht Artikel anhören Shape

In einer kalten Februarnacht 2022 springt ein junger Mann von einer Brücke zwischen Wörth und Erlenbach im Landkreis Miltenberg in den eiskalten Main. Wenig später wird seine Leiche an einer Schleuse gefunden. Die Ermittler rätseln: Ist er freiwillig gesprungen, wurde er gestoßen, ist er gestürzt? Bald tauchen Videos aus der Tatnacht auf - sie dokumentieren die Ereignisse erschreckend genau. In der neuen Folge des Kriminalpodcasts "Mordsgespräche" berichtet Reporter Manfred Schweidler, von einer gescheiterten Freundschaft und einem Täter, dessen Gefühlskälte schaudern lässt.

Videos dokumentieren die Tat

Das Video, das die letzten Sekunden im Leben von Jonas H. zeigt, lässt im Gerichtssaal alle verstummen. Schemenhaft ist ein Mensch zu sehen, der abspringt und in der Dunkelheit verschwindet. Dann das Geräusch, des Aufpralls des Körpers auf dem Wasser. Auf der Brücke steht ein Mann, der alles gefilmt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .