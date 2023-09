Abtsroda

14:28 Uhr

Polarlichter in der Rhön: Martina Junk fotografiert auf der Wasserkuppe das seltene Naturschauspiel

Plus Eine Fuldaer Fotografin konnte am Rhöner Nachthimmel einfangen, was sonst nur in der Polarregion zu sehen ist: Polarlicht-Säulen in rot und grün.

Von Ines Renninger

"Ich bin immer noch geflasht", erzählt die Fuldaer Fotografin Martina Junk am Montagmorgen am Telefon, "das war schon gigantisch". Wenige Stunden zuvor, um 1 Uhr nachts, hatte Junk von der Abtsrodaer Kuppe aus die Wasserkuppe vor beeindruckenden Polarlichtern fotografiert – in der Rhön ein äußerst seltenes Naturschauspiel. "Es war ein unglaublich ergreifender Moment, ich vergaß vor lauter Staunen fast zu fotografieren."

"Es war eine superschöne Nacht", bestätigt Sabine Frank, Koordinatorin des Sternenparks Rhön, ebenfalls am Montag auf Nachfrage. Das Lichtspiel am Himmel werde durch energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und am Ende auf das Erdmagnetfeld treffen, so die Sternen- und Nachtexpertin Sabine Frank.

