Schweinfurt

09:53 Uhr

Polizei greift durch: Über ein Kilogramm Kokain in Schweinfurt beschlagnahmt - Dealer in Haft

Plus Beim Versuch, über ein Kilogramm Kokain zu verkaufen, haben Ermittler der Polizei in Schweinfurt vier Männer festgenommen. Gegen alle vier wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Von Horst Breunig

Beim Versuch, über ein Kilogramm Kokain zu verkaufen, haben Ermittler der Polizei in Schweinfurt vier Männer festgenommen. Gegen alle vier wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Die Männer im Alter von 22 bis 45 Jahren haben am Dienstagabend versucht, das Kokain zu verkaufen. Das Kokain-Geschäft sollte auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße am Deutschhof in Schweinfurt stattfinden, teilt die Polizei mit.

