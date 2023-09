Roth

Polizei-Razzia läuft in Roth in der Rhön gegen rechtsextremistische "Artgemeinschaft"

Razzien gegen völkische Siedler: In Hausen-Roth in der Rhön durchsuchen Beamten am Mittwochmorgen ein Anwesen.

Plus Die Polizei durchsucht bundesweit am Mittwochmorgen Wohnungen von Anhängern einer rassistischen Siedlungsbewegung. Auch in Roth in der Rhön läuft eine Razzia.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD) hat eine weitere rechtsextremistische Vereinigung verboten. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Mittwochmorgen 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern sowie Räume des Vereins "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" in zwölf Bundesländern, wie das Innenministerium in Berlin mitteilte.

Auch in Unterfranken finden Durchsuchungen statt: Am Mittwochmorgen war die Polizei in Roth, einem Ortsteil der Gemeinde Hausen/Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld), mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Um 6 Uhr begannen die Beamten mit der Durchsuchung eines Anwesens in der Hauptstraße, wie ein Polizist gegenüber dieser Redaktion vor Ort bestätigte.

