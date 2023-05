Lülsfeld

Polizeieinsatz bei "Go&Change" in ehemaligem Kloster: Polizei beschlagnahmt Gegenstände bei der Kommune in Lülsfeld

Das ehemalige Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt), aufgenommen am 18. Mai, kurz nach einem Einsatz der Polizei. Es wird von der Kommune "Go & Change" genutzt.

Plus Mit etwa 30 Einsatzkräften rückte die Polizei am Donnerstag bei "Go&Change" an. Mit Details hält sich die Polizei noch bedeckt. Es war nicht der erste Einsatz bei der Gemeinschaft.

Erneuter Wirbel um die Gemeinschaft "Go&Change": Am Donnerstagmittag fand auf dem Gelände des ehemaligen Klosters in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) ein Polizeieinsatz statt. "Es wurden mehrere Gegenstände sichergestellt", sagt Philipp Hümmer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Etwa 30 Beamtinnen und Beamten seien an dem Einsatz beteiligt gewesen.

Zu Details und dem Ergebnis des Einsatzes will sich das Polizeipräsidium Unterfranken erst am Freitag in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft äußern. Hümmer bestätigte jedoch, dass der Einsatz im Zusammenhang mit der Kommune stand.

