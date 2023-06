Würzburg

Polizeigewerkschafter aus Unterfranken kritisiert Provokationen im Internet und "überfrachtete Debatten über Toleranz"

Beklagt zunehmende Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten auch in der Region: Thorsten Grimm, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Unterfranken.

Plus 600 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte weist die Statistik für 2022 in Unterfranken aus. Was Thorsten Grimm, hiesiger Chef der Polizeigewerkschaft, deshalb fordert.

Jeden Tagen werden laut Thorsten Grimm "bayernweit acht Polizistinnen und Polizisten verletzt". Die steigende Zahl von Gewalttaten gegen die Polizei beunruhigt den unterfränkischen Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), der auch Personalratsvorsitzender am Polizeipräsidium Unterfranken ist. Die Gesellschaft habe ihre Grundwerte vergessen, sagt Grimm - und wehrt sich im Interview gegen den Vorwurf, dass Gewalt von der Polizei ausgehe.

Thorsten Grimm: Leider ist das so. 2022 gab es in Unterfranken 600 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte, 2021 waren es noch 499. Das ist ein Anstieg um mehr als 20 Prozent. Die Zahlen sind also nicht nur auf einem konstant hohen Niveau, die Tendenz ist sogar weiter steigend, vor allem was die Zahl der Verletzten angeht.

