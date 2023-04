Sömmersdorf

04:00 Uhr

Polizist und Vater von zwei Pflegekindern aus Sömmersdorf kocht in der TV-Show "Das perfekte Dinner"

Patrick Spyra aus Sömmersdorf kocht in der Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" um den Wochen-Sieg.

Plus Der 31-jährige Patrick Spyra aus dem Landkreis Schweinfurt probiert mit seinem Drei-Gänge-Menü in der Vox-Sendung bei seiner Konkurrenz zu punkten.

Eigentlich arbeitet Patrick Spyra in Teilzeit als Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei und hat somit beruflich wenig mit Essen oder Kochen zu tun. Am Dienstag schwingt der 31-jährige Polizist dennoch in der TV-Show "Das perfekte Dinner" auf Vox den Kochlöffel.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfangen an fünf Tagen jeweils ihre Konkurrenz im eigenen Zuhause und bekochen sich gegenseitig. Es gibt jeweils eine Vor- sowie eine Nachspeise und einen Hauptgang. Am Ende bewerten die Konkurrenten den jeweiligen Gastgeber. Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Sömmersdorfer kommen aus Würzburg sowie Karlstadt (Landkreis Main-Spessart).

