Schweinfurt

17:00 Uhr

Polizisten liefen mit Waffen durch Schweinfurt: Polizei kündigte Übung nicht an und sorgte so für Verwirrung bei Anwohnern

Ein Zug der Bereitschaftspolizei Würzburg sorgte am Mittwoch für Aufregung in Schweinfurt. (Symbolbild)

Plus Bewaffnete Polizisten sorgten am Mittwoch für Rätselraten und Aufregung im Umfeld der Franz-Schubert-Straße an der ehemaligen Ledward-Kaserne. Was dahinter steckt.

Von Susanne Wiedemann

"Scharfschützen in Schweinfurt? Was ist da los?", fragt sich am Mittwoch gegen Mittag ein Schweinfurter in Facebook. Im Umfeld von der ehemaligen Ledward-Kaserne sind nicht nur ihm bewaffnete Polizisten aufgefallen.

Dahinter steckt eine Übung eines Einsatzzuges der Bereitschaftspolizei Würzburg, erklärt Markus Kuhn, Pressesprecher des Präsidialbüros der Bereitschaftspolizei in Bamberg auf Nachfrage der Redaktion. Seinen Informationen nach üben die Züge regelmäßig sogenannte lebensbedrohliche Einsätze. Dies sei auch das Szenario der Übung am Mittwoch in Schweinfurt gewesen, so der Polizeisprecher.

