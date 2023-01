Würzburg

04:00 Uhr

Pornoschauen als Sucht: Warum ein Würzburger lieber Erotikfilme schaute, als mit seiner Freundin zu schlafen

Sein Pornokonsum nahm immer mehr zu - eine Flucht in eine Scheinwelt. Inzwischen hat Philipp Steinbach gelernt, mit seinen Emotionen umzugehen.

Plus Pornofilme schauen bis zum Orgasmus, bis zu sechs Mal am Tag: Warum das für Philipp Steinbach alles andere als schön war und was er heute dazu sagt.

Von Gina Thiel

Mal ehrlich, einen Porno hat fast jeder schon mal geschaut, oder? Das Internet ist voll von Erotikfilmen, die Plattformen machen Milliardenumsätze jedes Jahr, und der Fantasie werden dort keine Grenzen gesetzt: Wer sucht, der findet.

